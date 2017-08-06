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Главная » Мир » Вице-президент США пока не хочет становиться президентом

Вице-президент США пока не хочет становиться президентом

Вице-президент США пока не хочет становиться президентом
Фото: АР

"Это возмутительные фейковые новости!"

06.08.17 255
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Майк Пенс не планирует бороться за пост главы государства на выборах 2020 года.

Об этом сообщил в Twitter его пресс-секретарь Марк Лоттер.

Таким образом он опроверг сообщение газеты New York Times о планах Пенса пойти по стопам своего патрона Дональда Трампа.

"Заявления, что вице-президент готовится к кампании 2020 года за Овальный кабинет, — это возмутительные фейковые новости", — написал Лоттер. 

По его словам, если бы публикация оказалась правдой, то Пенс либо не являлся бы лояльным президенту и хотел бросить ему вызов после первого срока, либо ждал, что Трамп по тем или иным причинам не захочет или не сможет выдвигаться на второй срок.

Отметим, ранее газета писала, что многочисленные помощники Пенса ищут спонсоров для его предвыборной кампании в президенты, а сам вице-президент "выстраивает собственную политическую базу". 

Напомним, ФБР заподозрила Россию в распространении фейковых новостей перед выборами.

 

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