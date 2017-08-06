Pussy Riot поддержали Олега Сенцова в Якутии

В российском городе Якутске, в 7,5 км от колонии, где находится украинский кинорежиссер и политзаключенный Олег Сенцов, активистки из Pussy Riot устроили акцию поддержки.

Об этом на своей странице в Faceboo k написала участница Pussy Riot Мария Алехина.

"Якутск, Республика Саха, мост через озеро Сайсары. В двадцати минутах - ИК-1, где находится Сенцов. Семь с половиной километров. С помощью льняного полотна и розового баллончика изготовили растяжку и разместили ее на мосту таким образом, чтобы ее было видно прохожим и жителям домов напротив", - отметила она.

"Free Sentsov", - написали девушки на растяжке. После этого они зажгли сиреневый и голубой файеры.

Напомним, Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 по обвинению в "организации терактов" на оккупированном полуострове.

В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма.

Режиссер отбывает наказание в Якутии.