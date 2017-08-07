В Голландии и Бельгии массово истребляют кур

Около 10 нидерландских сельхозпредприятий по производству куриных яиц, по данным на воскресенье, забили кур из-за заражения яиц инсектицидом фипронилом, что привело к запрету на их продажу.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на телеканал VRT. По его данным, уже 300-350 тыс. кур забиты в Нидерландах. На очереди еще около 30 крупных курятников, что увеличит число уничтоженных в стране птиц до примерно миллиона. По опубликованной статистике, в Нидерландах в 2016 году насчитывалось 46 млн несушек.

В свою очередь, Бельгийское Агентство по безопасности продовольственной цепи (Afsca) определило в Бельгии 57 хозяйств, объединяющих 86 курятников, которые обследовались в связи с "кризисом фипронила".

На Агентство обрушивается критика как внутри страны, так и в Европе, в первую очередь из Германии, за то, что они слишком долго скрывали факт обнаружения следов инсектицида в поступавших в продажу яйцах.

Напомним, Минздрав выяснил, какие виды гриппа будут активны осенью и зимой в Украине.