Украинец стал новым канадским астронавтом

Украинец по происхождению, полковник ВВС Джошуа Кутрик стал одним из двух новых астронавтов Канады.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на пресс-службу Конгресса украинцев Канады (КУК).

Его выбрали из более 3700 претендентов на эту должность.

"Я рос в фермерском поселке Боувалон вблизи Вегревиля, что в Альберте. Мой прадед поселился там после того, как эмигрировал в 1910 году с Западной Украины. Мой отец Барри тоже там рос. Он был представителем третьей генерации, что жила на этой земле, которая до сих пор принадлежит нашей семье", - рассказывает о себе Кутрик.

"Украинский был первым языком моего отца. Украинская культура и обычаи были важными для него. Все его четверо детей, в том числе и я, росли в этих традициях, учились украинскому танцу. К большому сожалению, мы потеряли нашего папу в прошлом июле из-за рака, но он навсегда в нашей памяти".

Военную службу полковник Кутрик начал в 2000 году в Вооруженных Силах Канады - пилотом-испытателем и боевым пилотом.

Напомним, в Украине появится госконцерн космических технологий.