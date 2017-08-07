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Главная » Мир » КНДР отказалась от предложения Южной Кореи наладить отношения, – СМИ

КНДР отказалась от предложения Южной Кореи наладить отношения, – СМИ

КНДР отказалась от предложения Южной Кореи наладить отношения, – СМИ
Ким Чен Ын / Фото: huffingtonpost.co.uk

Северокорейская власть сочла предложение южного соседа неискренним

07.08.17 78
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Глава МИД КНДР Ли Ён Хо ответил отказом на предложение своего южнокорейского коллеги Кан Гён Хва положительно ответить на инициативу наладить отношения между двумя странами. Короткая встреча двух министров прошла в Маниле, где сегодня, 7 августа, открывается сессия Регионального форума АСЕАН по безопасности, одной из главных тем на которой станет ситуация вокруг КНДР. Об этом сообщает южнокорейское агентство Йонхап со ссылкой на официальных лиц, передает Русская служба ВВС.

Свое решение отвергнуть инициативы Сеула северокорейский министр мотивировал тем, что "южному соседу не хватает искренности".

"В ситуации, при которой Юг сотрудничает с США в плане усиления давления на Север, такие предложения выглядят неискренними", – передает агентство слова министра.

Ранее северокорейский министр провел встречу с главой МИД КНР Ван И. Представитель Китая заявил, что все же надеется на скорые переговоры между двумя странами.

В середине июля Южная Корея предложила КНДР провести переговоры военных представителей по снижению напряженности на Корейском полуострове, а также возобновить диалог по линии Красного Креста.

Идею возобновления диалога между двумя государствами выдвинул президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Переговоры должны были пройти в демилитаризованной зоне между двумя государствами в ближайшее время.

 

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