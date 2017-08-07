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Главная » Мир » США ответят на высылку своих дипломатов Россией до 1 сентября, – Тиллерсон

США ответят на высылку своих дипломатов Россией до 1 сентября, – Тиллерсон

США ответят на высылку своих дипломатов Россией до 1 сентября, – Тиллерсон
Рекс Тиллерсон / Фото из открытых источников

Штаты еще не определились с ответными мерами

07.08.17 48
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США уведомят Россию об мерах в ответ на высылку РФ американских дипломатов до 1 сентября. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в понедельник, 7 августа, передает Европейская правда со ссылкой на ABC News.

По словам Тиллерсона, он сообщил о намерениях США ответить на действия России до 1 сентября российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, с которым он встречался 6 августа в Маниле.

Тиллерсон отметил, что США еще не определились с ответными мерами. Он рассказал, что во время встречи попросил Лаврова ответить на "несколько уточняющих вопросов" по поводу решения Кремля о высылке американских дипломатов.

Напомним, 28 июля МИД РФ объявил о санкциях против американских дипломатов. Это стало ответом Москвы на принятый Конгрессом США законопроект о санкциях против России.

Россия требует от США до начала осени сократить число своих дипломатических сотрудников до 455 человек. Также посольство США больше не сможет использовать складские помещения на Дорожной улице в Москве и дачу в Серебряном Бору.

Государственный департамент США выразил протест в связи с санкциями России.

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