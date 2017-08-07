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Главная » Мир » КНДР назвала санкции ООН посягательством на свой суверенитет

КНДР назвала санкции ООН посягательством на свой суверенитет

КНДР назвала санкции ООН посягательством на свой суверенитет
Ким Чен Ын / Фото: popyard.ezcash.in

Пхеньян пообещал дать "справедливый ответ" на санкции

07.08.17 114
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Северная Корея осудила последние санкции ООН, заявив, что они нарушают ее суверенитет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное Центральное информационное агентство КНДР, передает Европейская правда.

В правительстве КНДР подтвердили предварительную позицию Пхеньяна о том, что ядерная программа никогда не станет предметом переговоров, пока Соединенные Штаты будут поддерживать враждебную политику в отношении Северной Кореи.

"Не может быть большей ошибки для Соединенных Штатов, кроме как считать, что их земля за океаном находится в безопасности", – предупредили в правительстве КНДР.

Пхеньян также пообещал дать "справедливый ответ" на санкции, не уточнив однако, в чем он будет заключаться.

Напомним, Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи.

Согласно резолюции, новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.

Санкции нацелены на четыре сектора экспорта – уголь, железо, свинец и морепродукты.

Санкции против КНДР введены в связи с испытаниями двух межконтинентальных баллистических ракет, которые Пхеньян осуществил в июле.

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