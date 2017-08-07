Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Польша назвала невозможным сотрудничество с РФ по делу о Смоленской катастрофе
Польша назвала невозможным сотрудничество с РФ по делу о Смоленской катастрофе
На месте Смоленской авиакатастрофы / Фото из открытых источников

Польша назвала невозможным сотрудничество с РФ по делу о Смоленской катастрофе

Россия скрывает информацию

07.08.17 108
100

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава не может сотрудничать с российскими органами по делу о крушении самолета Леха Качиньского в Смоленске в 2010 году. Об этом сообщает РИА Новости.

"В течение семи лет мы не можем получить информацию от России, не можем получить документы, обломки самолета, у нас нет возможности сотрудничать с российскими органами правосудия, чтобы получить информацию о том, почему произошло крушение", – сказал Ващиковский.

Он отметил, что это наносит урон двусторонним отношениям Москвы и Варшавы.

Напомним, Ту-154 президента Польши в 2010 году разбился при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они погибли.

По результатам расследования авиакатастрофы Межгосударственный авиационный комитет (Россия) сделал вывод о том, что непосредственной причиной стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром. В то же время польская сторона настаивает на поиске и наказании виновных, настаивая на том, что аэродром не был соответствующим образом подготовлен, не был закрыт по метеоусловиям, а в диспетчерской в момент посадки находились посторонние люди – военные чины ВВС России.

Также в отчете комиссии государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши указывается, что руководитель зоны посадки передал экипажу подтверждение правильности курса и глиссады в то время, как фактически самолет находился за пределами зоны допустимых отклонений. Также польская сторона утверждает, что руководитель зоны посадки не сообщил экипажу о снижении ниже глиссады (кривой, по которой осуществляется посадка) и "опоздал" с командой прекратить снижение, чтобы избежать столкновения самолета с землей.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
СМИ: Укртрансгаз может возглавить полякДопрос президента Европейского совета продолжался более 8 часовТуск: Европейское будущее Польши находится под вопросом

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 8294
  2. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 8762
  3. Наказание и преступление. Почему санкции против России — психотерапевтический провал Америки 2888
  4. Образ "бессильной Европы" на руку Путину, — Томас Венцлова 1984
  5. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 5939
  6. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 6227
  7. Починить будущее. Эндрю Кин о том, как избежать цифровой тирании 1497
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Одессы 3052 / 3480
  2. Опубликован рейтинг доходности украинских банков 2845 / 8671
  3. Умер легендарный украинский музыкант Иван Блюз 2349 / 2591
  4. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 2326 / 8762
  5. Теленок, как две капли воды похожий на лидера Kiss, родился в Техасе 2002 / 2280
  6. Своя колокольня. 10 исторических событий, которые страны-союзники интерпретируют по-своему 1945 / 2270
  7. Тиллерсон усмотрел готовность России говорить о разрешении конфликта в Украине 1833 / 1980
  1. Украинец стал новым канадским астронавтом 17 / 2326
  2. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Одессы 15 / 3480
  3. Своя колокольня. 10 исторических событий, которые страны-союзники интерпретируют по-своему 13 / 2270
  4. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 11 / 8294
  5. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 9 / 8762
  6. Тиллерсон усмотрел готовность России говорить о разрешении конфликта в Украине 8 / 1980
  7. Опубликован рейтинг доходности украинских банков 7 / 8671
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.