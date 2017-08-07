Польша назвала невозможным сотрудничество с РФ по делу о Смоленской катастрофе

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава не может сотрудничать с российскими органами по делу о крушении самолета Леха Качиньского в Смоленске в 2010 году. Об этом сообщает РИА Новости.

"В течение семи лет мы не можем получить информацию от России, не можем получить документы, обломки самолета, у нас нет возможности сотрудничать с российскими органами правосудия, чтобы получить информацию о том, почему произошло крушение", – сказал Ващиковский.

Он отметил, что это наносит урон двусторонним отношениям Москвы и Варшавы.

Напомним, Ту-154 президента Польши в 2010 году разбился при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они погибли.

По результатам расследования авиакатастрофы Межгосударственный авиационный комитет (Россия) сделал вывод о том, что непосредственной причиной стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром. В то же время польская сторона настаивает на поиске и наказании виновных, настаивая на том, что аэродром не был соответствующим образом подготовлен, не был закрыт по метеоусловиям, а в диспетчерской в момент посадки находились посторонние люди – военные чины ВВС России.

Также в отчете комиссии государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши указывается, что руководитель зоны посадки передал экипажу подтверждение правильности курса и глиссады в то время, как фактически самолет находился за пределами зоны допустимых отклонений. Также польская сторона утверждает, что руководитель зоны посадки не сообщил экипажу о снижении ниже глиссады (кривой, по которой осуществляется посадка) и "опоздал" с командой прекратить снижение, чтобы избежать столкновения самолета с землей.