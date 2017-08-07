Роман Абрамович подал на развод

Миллиардер Роман Абрамович объявил о разводе с женой Дарьей Жуковой.

Об этом говорится в совместном заявлении пары, документ оказался в распоряжении одного из российских СМИ.

"После 10 лет совместной жизни, мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе", — говорится в заявлении пары.

Отметим, у Абрамовича и Жуковой есть сын Аарон 7 лет и дочь 14-летняя Лея.

Напомним, по данным Forbes, состояние Абрамовича составляет $9,2 млрд.