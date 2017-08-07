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Главная » Мир » Экс-глава Samsung с февраля находится в одиночной камере

Экс-глава Samsung с февраля находится в одиночной камере

Экс-глава Samsung с февраля находится в одиночной камере
Ли Чже Ён / Фото: АР

Ли Чже Ёна могут посадить на 12 лет

07.08.17 303
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Прокуратура Южной Кореи требует для вице-председателя Samsung Electronics Ли Чже Ёна 12 лет тюремного заключения.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на агентство Yonhap.

Как считают следователи, миллиардер оказывал финансовую поддержку Чхве Сун Силь, близкой подруге экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

В общей сложности Чжэ Ён передал Чхве Сун Силь 43,3 млрд вон ($38,3 млн).

Сам бизнесмен свою вину полностью отрицает. Ожидается, что суд вынесет окончательное решение до 27 августа, когда истекает срок предварительного заключения. Чже Ён находится под стражей с 17 февраля 2017 года, когда он был арестован по подозрению в передаче взятки и помещён в одиночную камеру.

Напомним, КНДР заочно вынесла смертный приговор экс-президенту Южной Кореи.

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