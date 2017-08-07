Латвия готовится к провокациям в ходе российско-белорусских учений "Запад-2017"

В НАТО считают, что в учениях могут принять участие до ста тысяч человек

Национальные вооруженные силы Латвии готовы к возможным провокациям во время российско-белорусских военных учений "Запад-2017".

Об этом сообщили в Министерстве обороны страны, передает Delfi.

Издание отмечает, что хотя министерство 2 августа получило приглашение направить на учения двух наблюдателей из Латвии, это еще не означает, что будет обеспечена открытость и прозрачность учений.

О том, что во время учений возможны провокации, публично заявил и командующий НВС Леонид Калниньш, и министр обороны Раймонд Раймондс Бергманис.

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Издание сообщает, что в учениях запланировано участие до 12 700 военных.

Однако официальные представители НАТО считают, что в учениях могут принять участие до ста тысяч человек.

Напомним, совместные стратегические учения вооруженных сил РФ и Беларуси "Запад-2017" запланированы на 14-20 сентября.