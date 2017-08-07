Катар провел совместные учения с Турцией

Анкара и Доха продемострировали стратегический союз, устроив совместные учения.
Военные маневры были направлены на проверку готовности войск Катара защитить жизненно важные экономические, стратегические, и инфраструктурные объекты.
Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на Al-sharq.
Отметим, у Турции в Катаре есть военная база. Таким образом Анкара дала понять коалиции арабских стран, объединившихся против Катара, что не выведет ее оттуда. Убрать турецких военных из Катара государства во главе с Саудовской Аварией требовали в качестве одного из условий восстановления дипотношений с Дохой.
Напомним, в Катаре заявили, что блокады не боятся: резервы страны составляют $340 млрд.