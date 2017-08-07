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Главная » Мир » Катар провел совместные учения с Турцией

Катар провел совместные учения с Турцией

Катар провел совместные учения с Турцией
Фото: АFР

Военные маневры были направлены на проверку готовности войск

07.08.17 39
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Анкара и Доха продемострировали стратегический союз, устроив совместные учения.

Военные маневры были направлены на проверку готовности войск Катара защитить жизненно важные экономические, стратегические, и инфраструктурные объекты.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на Al-sharq.

Отметим, у Турции в Катаре есть военная база. Таким образом Анкара дала понять коалиции арабских стран, объединившихся против Катара, что не выведет ее оттуда. Убрать турецких военных из Катара государства во главе с Саудовской Аварией требовали в качестве одного из условий восстановления дипотношений с Дохой.

Напомним, в Катаре заявили, что блокады не боятся: резервы страны составляют $340 млрд.

 

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