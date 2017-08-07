Вечером 7 августа с 20:23 с территории Украины можно наблюдать частичное лунное затмение.
Об этом сообщает "Страна".
Земля закроет южную четверть полной Луны, а освещенная часть покраснеет. Весь процесс продлится около двух часов и его пик придется на 21:20.
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Наблюдать за этим явлением можно в телескоп или бинокль, также его можно заметить и невооруженным глазом при условии хорошей погоды.
Трансляция затмения идет на YouTube-канале Slooh.
Напомним, Украина хочет сотрудничать с Китаем в программе исследования Луны и Марса.