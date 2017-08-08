40% жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке до сих пор не идентифицированы

После террористических атак 11 сентября 2001 года в США до сих пор не идентифицированными остаются тела 40% жертв. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

7 августа впервые за последние два года была установлена личность жертвы нападений.

Это мужчина, тело которого было зарегистрировано под номером 1 671 из общего количества 2753 человек, погибших в тот день. Его удалось идентифицировать с помощью повторного теста ДНК, сделанного впервые в 2001 году.

Последний раз идентифицировали жертву атак в Нью-Йорке в марте 2015 года.

Имена всех жертв вписаны на мемориале на месте падения башен-близнецов.

Всего около 1112 человек, которые погибли (40%), остаются неопределенными почти через 16 лет после терактов.

Напомним, 11 сентября 2001 года в США произошла серия терактов, из-за которых погибли почти 3000 человек. Террористы направили два самолета в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один – на Пентагон и один не долетел до Белого дома. Ответственность за теракт взяла на себя "Аль-Каида", которую возглавлял тогда Усама бен-Ладен. 15 и 19 боевиков, совершивших атаки в США в 2001 году, были гражданами Саудовской Аравии, двое – ОАЭ, по одному – Египта и Ливана.