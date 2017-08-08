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Главная » Мир » Пентагон разрешил военным объектам сбивать дроны
Пентагон разрешил военным объектам сбивать дроны
Пентагон / Фото: wikimedia.org

Пентагон разрешил военным объектам сбивать дроны

Минобороны США беспокоится о безопасности военных объектов, авиаперевозок и публичных мероприятий

08.08.17 111
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Пентагон предоставил право более чем 130 военным базам в США сбивать частные и коммерческие беспилотники, которые могут угрожать безопасности полетов или создавать другие угрозы. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Непрерывный рост количества беспилотников вызывает обеспокоенность среди американских чиновников. Они считают, что дроны могут слишком близко подлететь к военным базам, аэропортам, спортивным стадионам.

"Увеличение числа коммерческих и частных беспилотных аппаратов в США вызвало нашу обеспокоенность относительно безопасности наших установок, безопасности полетов и безопасности людей", – сказал пресс-секретарь Пентагона Джефф Дэвис.

По словам Дэвиса, военные могут сбивать и захватывать беспилотники.

Напомним, в апреле из-за проблемы с безопасностью были запрещены полеты беспилотников над 133 военными базами США.

 

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