Рейтинг Трампа установил очередной антирекорд

Три четверти американцев не доверяют большинству официальной информации, поступающей из Белого дома

С момента инаугурации в январе этого года поддержка Дональда Трампа среди американцев упала до рекордного минимума. Об этом свидетельствует результат опроса, проведенного SSRS по заказу CNN, передает Европейская правда.

Работу Трампа на посту президента одобряют 38% опрошенных, в то время как 58% граждан не поддерживают политику главы государства.

Со времени проведения опросов CNN рейтинг одобрения первых полгода работы президента опускался ниже 50% лишь раз. В 1993 году президента Билла Клинтона поддерживали 44% граждан.

Уровень доверия к Трампу снизился даже среди его соратников республиканцев – с 73% в феврале до 59% сегодня. Абсолютное неодобрение работой Трампа среди демократов все время удерживается на уровне более 80%.

Три четверти американцев заявляют, что сегодня они не могут доверять большинству официальной информации, поступающей из Белого дома.