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Главная » Мир » США планируют военную операцию на Филиппинах

США планируют военную операцию на Филиппинах

США планируют военную операцию на Филиппинах
Военные США / Фото: archive.defense.gov

Удары по боевикам ИГИЛ, вероятно, будут проводиться вооруженными беспилотниками

08.08.17 197
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Пентагон рассматривает план, который позволяет военным США проводить авиаудары по позициям террористической организации "Исламское государство" на Филиппинах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBC News.

Полномочия на вмешательство военных США в борьбу с ИГИЛ на Филиппинах могут быть предоставлены в рамках официальной военной операции, которая может быть объявлена уже 8 августа.

Удары по боевикам ИГИЛ, вероятно, будут проводиться вооруженными беспилотными летательными аппаратами.

По словам представителя Пентагона капитана Джеффа Дэвиса, Филиппины и США уже 15 лет сотрудничают по вопросу борьбы с терроризмом.

7 августа государственный секретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США предоставляют филиппинскому правительству "разведывательные возможности" в борьбе с ИГИЛ, включая недавние передачи нескольких самолетов Cessna и нескольких БПЛА для получения более полной информации о террористах, с помощью которой можно вести борьбу.

При этом, отметил госсекретарь, нет никакого противоречия в том, что США помогают Филиппинам, несмотря на факты нарушения местными властями прав человека.

"Я не вижу никакого конфликта в нашей помощи им в этой ситуации и наших взглядах на другие проблемы прав человека, которые у нас есть по поводу того, как они осуществляют свою деятельность по борьбе с наркотиками", – заявил Тиллерсон.

Напомним, на Филиппинах из-за боевых действий свои дома покинули около 400 тыс. человек.

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