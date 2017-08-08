Сегодня, 8 августа, исполняется девять лет со дня начала российско-грузинского вооруженного конфликта, так называемой "августовской" или "пятидневной войны", следствием которой стали сотни смертей, вынужденное переселение тысяч граждан и потеря Грузией двух регионов – Южной Осетии и Абхазии.

Как отмечают "Новости-Грузия", по всей территорий страны в этот день приспущены флаги, с самого утра их опустили на зданиях парламента Грузии в Тбилиси и Кутаиси, а также на зданиях государственной канцелярии и президентском дворце, проходят памятные мероприятия.

Всего в августе 2008 года погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 полицейских и 224 мирных жителя.

С югоосетинской стороны погибли 380 человек, большинство из них — военнослужащие.

По данным министерства здравоохранения Грузии, количество раненых и пострадавших в дни августовской войны составило 2 232 человека, в том числе 1 045 военнослужащих.

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Августовская война сделала беженцами 26 тысяч жителей грузинских сел из Цхинвальского региона. Общее число перемещенных лиц, с учетом грузинского населения, вынужденного покинуть Абхазию в 1993 году, составляет 263 598 человек.

Россия в августе 2008 года официально объявила, что признает часть международно признанной территории Грузии независимыми государствами. Тбилиси в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой, а Цхинвальский регион и Абхазию официально объявил оккупированными территориями.

Напомним, Москва укрепляет линии оккупации грузинских территорий колючей проволокой.