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Главная » Мир » Скончался принц Саудовской Аравии

Скончался принц Саудовской Аравии

Скончался принц Саудовской Аравии
Иллюстративное фото

Похороны состоялись сегодня в мечети Имама Турки бен Абдуллы в столице королевства Эр-Рияде

08.08.17 506
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В Саудовской Аравии умер принц Салман бен Саад бен Абдаллах бен Турки Аль-Сауд.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на государственное агентство SPA.

Похороны состоялись сегодня в мечети Имама Турки бен Абдуллы в столице королевства Эр-Рияде.

Причины смерти принца не раскрываются.

Напомним, король Саудовской Аравии приказал арестовать принца.

 

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