Турция решила отгородиться от Ирана стеной

Турция начала строительство заградительной стены на границе с Ираном в провинции Агра.
Об это сообщает агенство "Анадолу" .
Длина стены составит 144 км. Вдоль границы оборудуют 15 контрольно-пропускных пунктов, защищенных пуленепробиваемым стеклом.
Ширина стены составит два метра, а высота - три. Ее оборудуют системами освещения, сенсорами и камерами видеонаблюдения.
Строительство будет вестись в пять этапов, первый из которых завершится уже в октябре этого года.
Таким образом, турецкие власти ожидают, что стена на границе с Ираном сдержит наплыв нелегальных мигрантов в Турцию.
Напомним, Трампу выделят 1,6 млрд долларов на строительство стены с Мексикой.