Россия уничтожит свое химическое оружие к сентябрю

Россия завершит уничтожение запасов отравляющих веществ к концу сентября текущего года.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия Валерия Капашина.

"Ожидается, что Россия завершит выполнение взятых на себя обязательств по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении уже к концу сентября текущего года", — сказал он.

Таким образом, это произойдет на год раньше установленного срока.

"Россия, приступившая к уничтожению боевых отравляющих веществ на пять лет позже чем США, завершает этот процесс, как минимум, на шесть лет раньше. При этом запасов химического оружия у нашей страны было на 10 тыс. тонн больше", — подчеркнул он.

По его словам, затягивание реализации программы химразоружения до 2023 года, чтобы одновременно с США завершить этот процесс, потребовало бы еще несколько десятков миллиардов бюджетных средств.

Напомним, ИГИЛ использовал иприт против американских и австралийских инструкторов в Ираке.