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Главная » Мир » Германия занимается подстрекательством террористов, - Эрдоган

Германия занимается подстрекательством террористов, - Эрдоган

Германия занимается подстрекательством террористов, - Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: Getty Images

"В Берлине поймут свою ошибку, но будет поздно", - считает Эрдоган

08.08.17 96
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"Турция имеет крепкие позиции за рубежом. В Германии поймут свою ошибку, но будет поздно, потому что Анкара не делала ошибок, а Берлин начал придерживаться ошибочного курса", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Трабзоне.

Об этом сообщает "Анадолу".

Он добавил, что действия Берлина ничего не значат для Анкары и призвал не обращать внимания на антитурецкие выпады властей Германии.

Эрдоган возложил вину на ФРГ за предоставление убежища террористам. "Германия занимается подстрекательством террористов. Мы предоставили канцлеру ФРГ Ангеле Меркель 4,5 тысячи досье, но не получили ответа ни на одно из них", — добавил он.

Напомним, Эрдоган посоветовал ПАСЕ и ОБСЕ знать свое место.

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