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Главная » Мир » Крупнейший польский портал по продаже железнодорожных билетов заговорил по-украински

Крупнейший польский портал по продаже железнодорожных билетов заговорил по-украински

Крупнейший польский портал по продаже железнодорожных билетов заговорил по-украински
Фото: Kurier Kolejowy
08.08.17 594
1500

Портал по продаже ж/д билетов KOLEO запустил украиноязычную версию сайта.

Теперь сервис будет доступен пассажирам на шести языках, сообщает ЦТС.

Чтобы сменить язык, украинцам, не владеющим любым другим из пяти языков, которые используются на портале, необходимо пролистать страницу в самый низ, и в нижнем правом углу сменить флаг Польши на флаг Украины. После этого произойдет смена языка. Кроме польского и украинского, портал также доступен на русском, английском, немецком и французском языках.

Команда портала в сотрудничестве с украинской общиной залила в систему более 2000 сообщений на украинском языке. Благодаря этому весь процесс покупки билета на поезд, от поиска маршрута до оплаты, производится на украинском языке. Также клиенты KOLEO смогут почитать на украинском языке справочную информацию, например, расписание, расстояние и т.д.

Напомним, Укрзализныця передумала повышать цены на билеты.

 

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