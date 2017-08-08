Выпускники латышских школ больше не будут сдавать экзамены на русском языке

С нового учебного года латышские выпускники 12-го класса уже будут сдавать экзамены исключительно на государственном языке.

Правительство Латвии отменило право выпускников 9-х и 12-х классов выбирать русский язык при сдаче экзаменов. С такой инициативой ранее выступило министерство образования.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на сайт ведомства.

Сейчас ученики школ для национальных меньшинств могут выбрать русский язык для сдачи экзаменов. Но начиная с нового учебного года выпускники 12-го класса уже будут сдавать экзамены исключительно на латышском языке, а для выпускников 9-го класса изменения окончательно вступят в силу в 2020 году.

Экзаменационные материалы также не будут дублироваться на других языках, кроме латышского. Изменения не касаются только экзаменов по языковым дисциплинам.

В министерстве образования Латвии заявили, что намерены таким образом помочь выпускникам школ найти себя в выбранной специальности на рынке труда, где требуется владение национальным языком на высоком уровне.

"Цель проекта правил - подготовка школьников к успешной интеграции в рынок труда и обеспечение освоения государственного языка для эффективного обучения в профессиональных учебных заведениях с учетом того, что профессиональное среднее образование в основном проводится также на государственном языке", - говорится в заявлении профильного министерства.

Напомним, Трамп намерен защищать "белую" молодежь от дискриминации при поступлении в вузы.