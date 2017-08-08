Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Путин гарантировал оккупированной Абхазии "безопасность и независимость"

Путин гарантировал оккупированной Абхазии "безопасность и независимость"

Путин гарантировал оккупированной Абхазии "безопасность и независимость"
Владимир Путин / Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ прибыл в зону своей оккупации

08.08.17 123
100

Президент России Владимир Путин в день 9-й годовщины начала российско-грузинской войны в Южной Осетии посетил непризнанную Абхазию и заверил ее в гарантировании безопасности и независимости. 

"Нам есть, о чем поговорить. Но самое главное заключается в том, что у нас особые, совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так и будет дальше", - цитируют Путина российские СМИ.

При этом он отметил необходимость найти оптимальные пути развития экономики Абхазии для создания новых рабочих мест, собственной налогооблагаемой базы.

Напомним, сегодня исполнилось девять лет со дня начала пятидневной российско-грузинской войны.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Россия гораздо опаснее, чем ИГИЛ, – МаккейнГоловка Путина. Россияне могут не увидеть своего президента на днеПутин не будет тренером футбольной сборной России

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 8784
  2. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 10207
  3. Наказание и преступление. Почему санкции против России — психотерапевтический провал Америки 3473
  4. Образ "бессильной Европы" на руку Путину, — Томас Венцлова 2066
  5. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 6618
  6. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 6973
  7. Починить будущее. Эндрю Кин о том, как избежать цифровой тирании 1597
  1. На смену кратковременному похолоданию опять придет жара 3322 / 3589
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 3250 / 3473
  3. Уникальный старинный трамвай в Киеве порезали на металлолом 2827 / 3232
  4. Роман Абрамович подал на развод 2794 / 3005
  5. Идет баржа. Зачем "Нибулон" запустил в Киев баржу с арбузами 2212 / 2527
  6. Тиллерсон усмотрел готовность России говорить о разрешении конфликта в Украине 1950 / 2112
  7. Американцы верифицируют украинское оружие 1893 / 2198
  1. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 38 / 3473
  2. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 17 / 10207
  3. Украинец стал новым канадским астронавтом 16 / 2420
  4. Корабль дураков. Почему мы хотим перемен, но отчаянно боимся будущего 12 / 1437
  5. Затерянный мир. Дикий и загадочный Ирдынь 12 / 867
  6. Тиллерсон усмотрел готовность России говорить о разрешении конфликта в Украине 10 / 2112
  7. Уникальный старинный трамвай в Киеве порезали на металлолом 9 / 3232
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.