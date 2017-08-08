Путин гарантировал оккупированной Абхазии "безопасность и независимость"

Президент России Владимир Путин в день 9-й годовщины начала российско-грузинской войны в Южной Осетии посетил непризнанную Абхазию и заверил ее в гарантировании безопасности и независимости.

"Нам есть, о чем поговорить. Но самое главное заключается в том, что у нас особые, совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так и будет дальше", - цитируют Путина российские СМИ.

При этом он отметил необходимость найти оптимальные пути развития экономики Абхазии для создания новых рабочих мест, собственной налогооблагаемой базы.

Напомним, сегодня исполнилось девять лет со дня начала пятидневной российско-грузинской войны.