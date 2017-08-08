Нумизматы оценили "Линкольн пенни" и "Берч цент" в почти 500 тысяч долларов

Две самые дорогие одноцентовые монеты, которые когда-либо производились, были проданы на аукционе.

Нумизматы оценили пару монет в почти 500 тысяч долларов.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Линкольн пенни" 1943 года был оценен в 282 тысячи долларов, а "Берч цент" 1792 года, который, как предполагалось, был утерян в течение 130 лет, был продан за 211,5 тысячи долларов.

Эта пара монет считается самыми редкими в мире, и их продали на аукционе в Денвере, штат Колорадо. "Линкольн пенни" был куплен в 11-раундной битве, а вот вторую монетку купили удаленно, и имя нового владельца не разглашается.

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"Линкольн" был создан по ошибке во времена войны. Из-за нехватки меди в это время монеты отливали из оцинкованной меди, но в отверстие, подающее металл, нечаянно попал кусочек бронзы. Всего, по слухам, таких монеток около 10. Они стали известны, когда Генри Форд пообещал всем по машине в обмен на эту редкость, но позднее оказалось, что это была всего лишь газетная утка.