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Фото Самые редкие монеты в мире продали на аукционе

<span class="label red">Фото</span> Самые редкие монеты в мире продали на аукционе

Нумизматы оценили "Линкольн пенни" и "Берч цент" в почти 500 тысяч долларов

08.08.17 352
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Две самые дорогие одноцентовые монеты, которые когда-либо производились, были проданы на аукционе.

Нумизматы оценили пару монет в почти 500 тысяч долларов.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Линкольн пенни" 1943 года был оценен в 282 тысячи долларов, а "Берч цент" 1792 года, который, как предполагалось, был утерян в течение 130 лет, был продан за 211,5 тысячи долларов.

 

Эта пара монет считается самыми редкими в мире, и их продали на аукционе в Денвере, штат Колорадо. "Линкольн пенни" был куплен в 11-раундной битве, а вот вторую монетку купили удаленно, и имя нового владельца не разглашается.

"Линкольн" был создан по ошибке во времена войны. Из-за нехватки меди в это время монеты отливали из оцинкованной меди, но в отверстие, подающее металл, нечаянно попал кусочек бронзы. Всего, по слухам, таких монеток около 10. Они стали известны, когда Генри Форд пообещал всем по машине в обмен на эту редкость, но позднее оказалось, что это была всего лишь газетная утка.

Вторая монетка пропала без вести на целых 130 лет и была одной из немногих монет 1792 года. Она была первым прототипом национальных монет и названа в честь своего гравировщика — Берча.

Напомним, Великобритания выпустила самую защищенную монету в мире.

 

 
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