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Главная » Мир » В Китае произошло 7-балльное землетрясение и более 770 повторных толчков

В Китае произошло 7-балльное землетрясение и более 770 повторных толчков

В Китае произошло 7-балльное землетрясение и более 770 повторных толчков
Китайскией спасатели / Фото: CGTN

Найдено уже 13 погибших и 175 раненых

09.08.17 219
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По меньшей мере 13 человек погибли и 175 травмированы в результате землетрясения в Цзючжайгоу на юго-востоке Китая. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CGTN.

"По сообщению службы чрезвычайных служб Цзючжайгоу, по меньшей мере 13 человек погибли и 175 получили травмы после землетрясения магнитудой 7 баллов, произошедшего в Округе Цзючжайгоу в провинции Сычуань в юго-западной части Китая", - говорится в сообщении.

После землетрясения зафиксировали еще более 770 повторных толчков, Из пострадавших районов эвакуировали около 31,5 тысячи туристов, спасательные работы продолжаются.

 

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