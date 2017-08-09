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Главная » Мир » Северная Корея успешно создала ядерный заряд для баллистических ракет, – СМИ

Северная Корея успешно создала ядерный заряд для баллистических ракет, – СМИ

Северная Корея успешно создала ядерный заряд для баллистических ракет, – СМИ
Фото: abc.net.au

В КНДР заявляют о возможности нанесения ракетных ударов по военным базам США

09.08.17 190
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Северная Корея успешно создала небольшую ядерную боеголовку, которая может быть установлена внутри их ракет. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников разведслужб, передает УНИАН.

Издание приводит сведения из документа министерства обороны США от 28 июля, в котором собраны данные по военным возможностям Северной Кореи.

По данным анализа разведывательного управления Пентагона, ядерный заряд может быть установлен в том числе и на межконтинентальные баллистические ракеты.

Эту информацию подтвердили изданию два американских чиновника, знакомых с ситуацией.

Но точной информации о том, были ли успешные испытания уменьшенной версии боеголовки, пока нет. КНДР еще в прошлом году заявляла, что ей это удалось.

Также WP утверждает, что в документе дается новая оценка числа ядерных зарядов, имеющихся в распоряжении у северокорейского режима. По последним данным Вашингтона, это примерно 60 боеголовок. Тем не менее некоторые независимые эксперты считают это число завышенным.

В свою очередь вооруженные силы Северной Кореи объявили, что рассматривают возможность нанесения ракетных ударов в районе острова Гуам, где находятся военные базы США, сообщает агентство Yonhap.

Сообщается, что Пхеньян "предупредил, что он готов вести тотальную войну, если Вашингтон начнет превентивную войну против него".

Военные КНДР заявили, что сейчас тщательно изучают оперативный план нанесения удара по районам, расположенным вокруг Гуама с помощью баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12.

Они также добавили, что план будет передан верховному командованию КНДР после полного изучения и доработки.

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