Маккейн порекомендовал Трампу не разбрасываться угрозами

Сенатор не верит в готовность Северной Кореи к войне, а заявления Трампа он назвал пустым хвастовством

Сенатор Джон Маккейн заявил, что президенту Дональду Трампу не следует угрожать Северной Корее "огнем и яростью", если он не готов выполнить эти угрозы. Об этом он сказал во время эфира на радиостанции Arizona KTAR, сообщает Укринформ со ссылкой на издание Washington Examiner.

"Великие лидеры, с которыми я встречался, не угрожали, если не были готовы к действиям. И я не уверен, что президент Трамп готов действовать. Меня возмущают его комментарии, потому что человек должен быть уверенным в том, что выполнит то, о чем заявляет", – сказал Маккейн.

Кроме того, Маккейн, который находится в Аризоне и проходит курс лечения от рака, добавил, что не верит в готовность Северной Кореи к войне, а заявления Трампа он назвал пустым хвастовством.

"Нет ничего страшного в том, что он сказал. Это "классический Трамп" с его стремлением преувеличивать ситуацию", – считает Маккейн.

Он также посоветовал Трампу соблюдать более мягкую риторику, но активно действовать.

"Большие лидеры не угрожают, пока они не готовы действовать, а я не уверен, что Трамп готов", – отметил сенатор.

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые угрозы Северной Кореи в адрес Вашингтона встретят "с яростью, которую мир еще не видел" в ответ на статью в Washington Post, в которой со ссылкой на сообщение разведслужб сообщалсоь, что КНДР удалось выпустить ядерные боеголовки, которые могут быть установлены на разработанные Пхеньяном ракеты. По данным разведки, этот шаг стал для Северной Кореи очередным этапом на пути становления как полноценная ядерная держава.

"Для Северной Кореи лучше больше не угрожать США. Они встретятся с яростью, которую мир еще не видел", – заявил Трамп журналистам 8 августа.

Напомним, Совбез ООН 5 августа единогласно принял резолюцию по ужесточению санкций против Северной Кореи. Она предусматривает запрет на экспорт угля, черных металлов, свинца и морепродуктов из Северной Кореи, что на миллиард долларов сократит экспортные поступления Пхеньяна, которые сейчас составляют 3 миллиарда.

Вашингтон добивался усиления санкций против КНДР после запуска ею двух межконтинентальных баллистических ракет в июле.

Текущие решения ООН запрещают Северной Корее разрабатывать любые баллистические ракеты и ядерные технологии, но страна продолжает реализовывать свои военные программы.