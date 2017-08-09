НАТО осудил визит Путина в непризнанную Абхазию

В НАТО осудили визит президента России Владимира Путина в непризнанную республику Абхазию в девятую годовщину вооруженной агрессии РФ против Грузии. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Визит президента Путина в грузинский регион Абхазия в девятую годовщину вооруженного конфликта подрывает попытки международного сообщества найти мирное и согласованное решение конфликта", – заявил представитель Альянса.

Поездку российского лидера раскритиковал и МИД Грузии. Ведомство заявило, что визит российского лидера является продолжением целенаправленной политики Москвы против Грузии.

"Подобное циничное действие на девятую годовщину августовской войны служит узакониванию с российской стороны насильственного изменения государственных границ суверенного государства путем военной агрессии, этнической чистки, и оккупации. Этим ходом Кремль также безрезультатно старается поддержать, и легитимировать свои оккупационные режимы", – отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин прибыл в Абхазию 8 августа, этот визит стал первым с 2013 года. Российский президент встретился с лидером непризнанной республики Раулем Хаджимбой, заявив, что между Москвой и Сухуми сложились "совершенно особые отношения".