Всего 36% американцев нашли КНДР на карте мира

Журналисты американского издания New York Times провели любопытное исследование, результаты которого, мягко говоря, очень удивили многих.

Как отмечают мировые СМИ, которые ссылаются на NYT, всего 36% респондентов с трудом отыскали КНДР на карте мира.

Интересно, что большинство из тех, кто не смог отыскать КНДР на карте мира, высказывались за применение силы для решения кризисной ситуации. А те, кто обнаружил местонахождение Северной Кореи на карте, напротив, высказывались за дипломатическое давление и экономические санкции против КНДР и Китая.

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Эксперты NYT отметили, что понимание географии может значительно облегчить понимание американцами современной международной политики и интересов их страны в разных регионах мира.

Напомним, Вашингтон что-то готовит к 1 сентября в КНДР.