У немцев нет четкого мнения по крымскому вопросу, - опрос

43,2% опрошенных граждан ФРГ не согласны с лидером немецких либералов Кристианом Линднером, который считает, что необходимо временно "загерметизировать" вопрос аннексии Крыма.
При этом, 44,4% согласились с ним.
Об этом сообщается в результатах опроса исследовательского института Civey по заказу Die Welt.
Позицию политика больше всего поддержали сторонники его "Свободной демократической партии" и правопопулистской "Альтернативы для Германии".
В то же время, число немцев, которые категорически не согласны с позицией Линднера, выше тех, кто категорически поддерживают мнение политика – 24,7% и 17,4% соответственно.
Напомним, лидер немецких либералов объяснил свои слова о временном признании аннексии Крыма.