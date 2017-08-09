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Главная » Мир » Пропавшие украинские сборщики ягод в Финляндии нашлись, - МИД

Пропавшие украинские сборщики ягод в Финляндии нашлись, - МИД

Пропавшие украинские сборщики ягод в Финляндии нашлись, - МИД
Василий Кирилич / Фото из открытых источников

Все здоровы, семьи работников проинформированы о ситуации

09.08.17 114
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В посольстве Украины в Финляндии выяснили, что произошло с группой украинцев, об исчезновении которой сообщили СМИ.

Об этом заявил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, сообщает "Украинская правда".

"Есть основания полагать, что предыдущий прогноз посольства Украины в Финляндии по ситуации с гражданами Украины подтвердился: указанная группа лиц - 20 граждан - нашли другое место работы, а еще 17 решили вернуться в Украину", - рассказал он.

Дипломат также добавил, что сейчас посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров поддерживает личный контакт с руководителем группы, который заверил, что все здоровы, а их семьи проинформированы о ситуации.

Напомним, Чехия станет выдавать украинцам вдвое больше разрешений на работу.

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