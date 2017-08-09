ФБР провело обыски у Манафорта

Изъяты в том числе документы, которые политтехнолог уже передал конгрессу

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США провели обыски в доме экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа и бывшего советника Виктора Януковича Пола Манафорта.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Washington Post.



По данным издания, обыски были проведены 26 июля в доме политтехнолога в городе Александрия штата Вирджиния, недалеко от Вашингтона. ФБР получило ордер на обыск и изъяло документы и другие материалы.

Люди, знакомые с ходом обысков, рассказали WP, что изъятые документы включали и те, которые Манафорт уже передал конгрессу.

Один из советников, близкий к Белому дому, подчеркнул изданию, что "если ФБР желало получить документы, можно было просто попросить", и Манафорт бы их передал.

Напомним, НАБУ и САП сделали совместное заявление по Манафорту.