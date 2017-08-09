Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В Англии продают дом, где убили родителей Гарри Поттера

В Англии продают дом, где убили родителей Гарри Поттера

В Англии продают дом, где убили родителей Гарри Поттера
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Философский камень"

Цена - 995 тысяч фунтов стерлингов

09.08.17 123
100

Дом де Вер, известный миллионам поклонников фильмов о Гарри Поттере как символ Годриковой впадины, выставлен на продажу за 995 тысяч фунтов стерлингов.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Telegraph.

Считается, что это здание является самым фотографируемым туристами после резиденции британского премьера на Даунинг-стрит.

Дом находится в средневековой деревне Лавенем в Суффолке и с XIV по XVII век принадлежал одной из богатейших семей Англии — де Верам, а в 1498 году его будто бы посетил сам король Генрих.

Кстати, одному из представителей этого знатного семейства — Эдуарду, графу Оксфорда — многие исследователи приписывают авторство произведений Уильяма Шекспира.

Здание поделено на два отдельных дома, в каждом из которых свой вход. В здании есть комната для рисования, гостиная, столовая, две кухни и шесть спален, две из которых оборудованы дополнительными ванными комнатами.

Напомним, резиденция "карточного" президента США выставлена на продажу.

 

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Недвижимость в Украине можно брать в аренду через "ProZorro. Продажи"Лондон сторговался на 40 млрд евро за выход из ЕвросоюзаВ Италии гражданин Польши похитил фотомодель из Британии, чтобы ее продать в "даркнете"

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 9281
  2. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 11143
  3. Наказание и преступление. Почему санкции против России — психотерапевтический провал Америки 3840
  4. Образ "бессильной Европы" на руку Путину, — Томас Венцлова 2128
  5. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 7223
  6. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 7443
  7. Починить будущее. Эндрю Кин о том, как избежать цифровой тирании 1660
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 14121 / 17201
  2. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 4679 / 5498
  3. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 3591 / 4002
  4. Насиров ходит на работу, - ГФС 3071 / 3508
  5. Шесть районов Киева остались без горячей воды 2380 / 2598
  6. В Твери рухнул речной вокзал 1964 / 2217
  7. В Генштабе рассказали об угрозах российско-белорусских учений Запад-2017 1701 / 1887
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 75 / 17201
  2. Насиров ходит на работу, - ГФС 17 / 3508
  3. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 17 / 3775
  4. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 15 / 4002
  5. Затерянный мир. Дикий и загадочный Ирдынь 13 / 1263
  6. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 10 / 11143
  7. Враг государства. Как ветерана МВД из Крыма стали считать в России экстремистом 10 / 1983
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.