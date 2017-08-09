В Англии продают дом, где убили родителей Гарри Поттера

Дом де Вер, известный миллионам поклонников фильмов о Гарри Поттере как символ Годриковой впадины, выставлен на продажу за 995 тысяч фунтов стерлингов.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Telegraph.

Считается, что это здание является самым фотографируемым туристами после резиденции британского премьера на Даунинг-стрит.

Дом находится в средневековой деревне Лавенем в Суффолке и с XIV по XVII век принадлежал одной из богатейших семей Англии — де Верам, а в 1498 году его будто бы посетил сам король Генрих.

Кстати, одному из представителей этого знатного семейства — Эдуарду, графу Оксфорда — многие исследователи приписывают авторство произведений Уильяма Шекспира.

Здание поделено на два отдельных дома, в каждом из которых свой вход. В здании есть комната для рисования, гостиная, столовая, две кухни и шесть спален, две из которых оборудованы дополнительными ванными комнатами.

Напомним, резиденция "карточного" президента США выставлена на продажу.