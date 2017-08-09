В Чикаго расстреляли толпу людей, есть жертвы

В Чикаго группа неизвестных открыла стрельбу по прохожим.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ABC News.

Несколько мужчин примерно в 22.30 по местному времени открыли огонь по толпе на тротуаре.

По меньшей мере шесть человек были ранены, один человек погиб, так как получил выстрел в спину.

Пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Инцидент произошел в двух кварталах от полицейского управления района Бронзевиль.

Преступники скрылись с места происшествия.

Напомним, российские военные устроили массовую поножовщину.