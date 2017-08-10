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Главная » Мир » Американские военнослужащие-трансгендеры подали в суд на Трампа

Американские военнослужащие-трансгендеры подали в суд на Трампа

Американские военнослужащие-трансгендеры подали в суд на Трампа
Дональд Трамп / Фото: theodysseyonline.com

Некоторые из истцов служат в армии почти 20 лет и участвовали в военных кампаниях в Ираке и Афганистане

10.08.17 173
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Пятеро американских военнослужащих-трансгендеров подали в суд на президента США Дональда Трампа.

Как сообщили в юридической организации GLAD, представляющей интересы истцов, на которую ссылаются мировые СМИ, они просят суд признать запрет на службу трансгендеров в армии США неконституционным и отменить его.

В исковом заявлении отмечается, что из-за решения Трампа военнослужащие-трансгендеры могут столкнуться с серьезной неопределенностью относительно своего будущего, включая потенциальную потерю работы, средств к существованию, а также отмены льгот и пособий.

Имена истцов в документе не раскрываются. Известно только, что они проходят службу в Военно-воздушных силах, Береговой охране и Вооруженных силах. Некоторые из них служат в армии почти 20 лет и участвовали в военных кампаниях в Ираке и Афганистане.

Напомним, Пентагон заявил, что трансгендеры могут служить в армии.

 

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