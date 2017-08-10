Американские военнослужащие-трансгендеры подали в суд на Трампа

Пятеро американских военнослужащих-трансгендеров подали в суд на президента США Дональда Трампа.
Как сообщили в юридической организации GLAD, представляющей интересы истцов, на которую ссылаются мировые СМИ, они просят суд признать запрет на службу трансгендеров в армии США неконституционным и отменить его.
В исковом заявлении отмечается, что из-за решения Трампа военнослужащие-трансгендеры могут столкнуться с серьезной неопределенностью относительно своего будущего, включая потенциальную потерю работы, средств к существованию, а также отмены льгот и пособий.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Девочки, нам ничего не грозит! Почему массовое производство секс-роботов не изменит отношений между мужчинами и женщинами
Имена истцов в документе не раскрываются. Известно только, что они проходят службу в Военно-воздушных силах, Береговой охране и Вооруженных силах. Некоторые из них служат в армии почти 20 лет и участвовали в военных кампаниях в Ираке и Афганистане.
Напомним, Пентагон заявил, что трансгендеры могут служить в армии.