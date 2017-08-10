Явление диктатора. Почему за Венесуэлу имеет смысл бороться хотя бы из жадности

Президент Николас Мадуро покончил с демократией в Венесуэле. Правда, перед этим он покончил с её экономикой

Уго Чавес, за четырнадцать лет своего правления заразивший страну социализмом, назначил Мадуро перед смертью в 2013 году своим преемником. С тех пор Николас Мадуро, лишённый и сотой доли личного обаяния и масштаба легендарного лидера, светил его отражённым светом, не решаясь что-либо менять, даже когда всё кругом стало откровенно рушиться. Но угроза потери власти включила в нём политический инстинкт выживания, и наследник пошёл на неслыханное: затеял переписывание Конституции самого Чавеса. Хотя закон в Венесуэле уже никого не интересует, и самого Мадуро в первую очередь.

Оппозиция? Какая оппозиция?

С весны в Венесуэле не проходит дня без стычек протестующих с силовиками. Картинки с улиц Каракаса и других городов кажутся украинцам очень знакомыми: летающие коктейли Молотова, "космонавты", ведущие стрельбу резиновыми пулями и метающие шумовые и газовые гранаты, молодёжь в строительных касках с деревянными щитами. Количество убитых давно перевалило за сотню. Так страна отреагировала на решение президента выкинуть из политической жизни страны парламент и заменить его ручным Учредительным собранием, или Конституционной ассамблеей.

С самого начала правления Мадуро у него были проблемы с народной любовью. Он и на выборах-то победил с мизерным преимуществом в 200 тысяч голосов — 50,78% против 48,95% у оппонента. Это при том, что Николас Мадуро всё время подчёркивал, что идёт в президенты лишь потому, что такова была воля Чавеса, называл того Христом — избавителем Америки, а себя его апостолом. Одним из способов работы с электоратом была бесплатная набивка тату с изображением Уго Чавеса. Ну не Мадуро же, в самом деле.

Уже после президентских выборов оппозиция сомневалась, не подтасовали ли результаты в пользу преемника. А в декабре 2015 года, когда прошли парламентские выборы, победа блока "Круглый стол демократического единства" над правящей Единой социалистической партией была настолько убедительной, что никакие фальсификации не помогли бы: 56,2% против 40,9%. И президент Мадуро заполучил оппозиционную Национальную ассамблею. Та не скрывала своей цели: отстранить непопулярного президента от власти. К тому времени уже сильно просела цена на нефть, ресурс, обеспечивающий 95% бюджетных поступлений и при Уго Чавесе служивший источником для программ массовой социальной поддержки. Социалисты, убившие рынок, не могли вытащить страну из кризиса, но и правых к власти пускать не собирались.

Не сдвинуть. Николас Мадуро крайне непопулярен, но и отдать власть не хочет, и что с ней делать — не знает

Мадуро нашёл способ, как нейтрализовать парламент: он провозгласил чрезвычайное экономическое положение, которое даёт президенту право управлять без оглядки на Национальную ассамблею. Последний раз — седьмой! — он продлил "чрезвычайку" 13 мая 2017 года. Оппозиция попыталась организовать импичмент, но в Верховном суде доминируют социалисты-чависты, они похоронили все усилия убрать президента, а в начале этого года и вовсе объявили парламент нелегитимным "за систематическое неуважение к суду". Правда, потом пересмотрели это решение. Мадуро решил пойти "демократическим" путём.

Как бальзам

Раз эта Нацассамблея враждебна, президент просто решил обзавестись своей, да ещё с конституционными полномочиями. Фактически диктаторскими. Выборы в неё назначили на 30 июля, и это вывело тысячи людей на улицы: все поняли несложный замысел Мадуро. В попытке предотвратить переворот оппозиция 17 июля провела свой неофициальный референдум, на котором, утверждается, больше 7 миллионов людей высказались против созыва Конституционной ассамблеи и за досрочную отставку президента.

В день голосования за кандидатов в мадуровскую ассамблею стычки резко ожесточились, погибло от десяти до четырнадцати человек, сотни были арестованы, в том числе оппозиционные лидеры. Но дело было сделано. Власти объявили, что в выборах 545 членов ассамблеи приняли участие более восьми миллионов граждан — 41,5% зарегистрированных избирателей. Оппозиция утверждает, что таких было максимум три миллиона. Социологи оценивают число проголосовавших в 3,6 млн, то есть 18,5% избирателей. При этом до двух третей из них госслужащие, что ставит под сомнение, насколько они были свободны в своём волеизъявлении. Зато членами Конституционной ассамблеи стали проверенные функционеры-социалисты, включая жену президента, никаких сюрпризов. Николас Мадуро заявил, что ассамблея утихомирит народные возмущения, как бальзам.

Новый орган сразу заявил, что будет работать самое меньшее два года, и отстранил от должности генерального прокурора Луизу Ортегу: та давно критиковала Мадуру и категорически не поддержала трюк с отстранением действующего парламента от власти. Оппозиции уже объявили, что в местных выборах в декабре её представители участвовать не будут.

"Венесуэла занимает первое место в мире по запасам нефти – 300 млрд баррелей по сравнению с российскими 80 млрд"

Международная реакция на этот разгул демократии оказалась очень резкой. Подавляющее число стран региона, Евросоюз и США осудили конституционный переворот. Соединённые Штаты ввели санкции против 13 представителей власти Венесуэлы и против Мадуро лично. И ЕС, и США пообещали разработать дополнительные меры, которые окажут давление на руководство страны, отступившей от демократических стандартов. Даже Ватикан, традиционно выступающий в Латинской Америке посредником между властями и оппозицией, не стал придерживаться нейтралитета и осудил действия режима.

Национальная валюта тоже отреагировала на избрание Конституционной ассамблеи непатриотично, рухнув в первые же дни после голосования сразу на 17%. В общем, если это и бальзам для Венесуэлы, то точно не живительный.

До последнего рулона

Мадуро храбрится и не подаёт вида. Чиновников, попавших под американские санкции, он демонстративно наградил копиями сабли национального героя страны Симона Боливара. Силовики, отличившиеся во время подавления протестов, получили от президента туалетную бумагу — очень дефицитный товар в Венесуэле. На военных и полицию сейчас вся его надежда.

Уго Чавес говорил, что "лишь социализм спасёт мир, но социализм в рамках демократии, тут нет места диктатуре". Ему легко было говорить о демократии при тех-то ценах на нефть: знай себе раздавай подарочки — хоть народу, хоть братской Кубе, и все тебе рады. Но и Чавес на себе испытал коварство оппозиции: в 2002 году была предпринята не­удачная попытка правого переворота. Тем не менее массовая поддержка народа, благодарного за государственную заботу, позволяла тогда президенту не закручивать сильно гайки в отношении оппонентов. А нынче им только дай волю.

Наследник Чавеса подкупил лояльность военных тем, что их представители включены в главные прибыльные схемы. Программа "Суверенное и безопасное снабжение" осуществляется под руководством министерства обороны, армия контролирует порты и ведет учёт прибывающих в страну продуктов. Когда в Венесуэле, привыкшей покупать на нефтедоллары буквально всё, импорт падает на 70%, те, кто имеет доступ к оставшимся 30%, становятся могущественными людьми. В продаже нефти и наркотрафике также есть явные интересы венесуэльских военных.

Речь, однако, идёт в первую очередь об армейской верхушке, а в своём большинстве военные и национальные гвардейцы не меньше, а то и больше других задеты тотальным экономическим и политическим кризисом. После начала массовых протестов нацгвардию перевели на казарменное положение, и это обусловлено ещё и тем, что резко увеличилось дезертирство после увольнительных. Вымотанных уличным противостоянием бойцов ждёт в казармах скудный паёк. Продукты и товары чёрного рынка для них недоступны, отсюда и президентская награда в виде туалетной бумаги. Долго ли на таких поощрениях продержится Мадуро?

Как в Киеве. Уличное сопротивление в Венесуэле не скрывает: многое заимствовали у Майдана

Предчувствие мятежа и дефолта

В последние месяцы и дни всё больше свидетельств, что часть силовиков готова на крайние меры.27 июня из вертолёта были обстреляны здания министерства внутренних дел и Верховного суда. Позже с призывом начать борьбу с правительством выступил в соцсетях человек, взявший на себя ответственность за это нападение, – бывший пилот министра внутренних дел Оскар Перес.

6 августа произошло нападение на одну из крупнейших в стране военных баз Фуэрте-Парамакай возле Валенсии. Власти сообщают, что атака была отбита, нападавшие понесли потери, часть захвачена в плен. Сами же атаковавшие под руководством капитана Хуана Кагуарипано назвали себя в видеообращении бойцами 41-й бригады Валенсии и утверждают, что ушли без потерь, захватив часть арсенала. Что интересно, капитан Кагуарипано ещё в 2014 году выступил против Мадуро и вынужден был скрываться в соседней Колумбии. За этими действиями, конечно, власти видят руку ЦРУ. Возможно, не беспочвенно.

Между тем Соединённые Штаты обладают очень мощным рычагом воздействия на Венесуэлу. Совокупный долг страны точно неизвестен, но оценивается в сумму более $100 млрд. Только в этом году ещё предстоит погасить долги на $5 млрд, при том что валютные резервы составляют всего $10 млрд, из которых, по данным S&P Global Ratings, лишь $3 млрд ликвидные средства, остальное — золото, которое не так просто продать. Основной источник валютной выручки, как уже говорилось, нефть, причём почти 50% её выкупают как раз США. Кроме того, американцы ещё и продают Венесуэле свою нефть: местную, тяжёлую, высокосернистую, смешивают с американской низкосернистой, повышая товарное качество экспортируемого продукта. Откажись Штаты от этой торговли, экономика Венесуэлы рухнет в считаные дни.

Конечно, американский нефтяной бизнес не обрадуется санкциям, если вдруг Трамп решит их ввести, это будет означать потерю прибылей. С другой стороны, убрав социалистов от руля, можно получить цивилизованный доступ к исключительному богатству Венесуэлы, страны, занимающей первое место в мире по разведанным коммерческим запасам нефти – почти 300 млрд баррелей. Сравните с российскими 80 млрд. В общем, за Венесуэлу имеет смысл побороться хотя бы из жадности, если не из гуманизма и приверженности демократии и правам человека.