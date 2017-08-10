Экс-министр транспорта Молдовы получил условный срок за махинации с еврофондами

Адвокаты Киринчука вердиктом суда удовлетворены и не намерены его обжаловать

Бывший министр транспорта и дорожной инфраструктуры Молдовы Юрие Киринчук, обвиняемый в хищении еврофондов, был приговорен к 1,4 годам тюремного заключения условно. Такое решение вынес Боюканский суд молдавской столицы, передает Укринформ.

В ходе следственных мероприятий экс-министр свою вину признал, что позволило судебной инстанции рассмотреть дело в упрощенном режиме. Кроме условного тюремного срока Киринчуку предстоит оплатить штраф в размере 1,6 тыс. евро. Решением суда ему запрещено также занимать публичные должности в последующие пять лет после истечения срока наказания.

Адвокаты Киринчука заявили, что вердиктом суда удовлетворены и не намерены его обжаловать.

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Напомним, ранее в рамках уголовного дела о махинациях с европейскими фондами были арестованы министр транспорта и начальник управления автомобильных дорог, а также два экономических агента.

Согласно материалам следствия, министр транспорта, будучи в сговоре с руководителем Управления автодорог и представителями коммерческих предприятий, заставили победителя тендера на строительство автомобильных дорог уступить часть работ другому подрядчику, приближенному к министру и чиновникам из Управления автодорог.

Проект по реабилитации автодорог финансировался Европейским инвестиционным банком, а общая его стоимость составляла 9 миллионов евро.