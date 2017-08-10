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Главная » Мир » Пентагон и КНДР разработали детальные планы нанесения взаимных ударов

Пентагон и КНДР разработали детальные планы нанесения взаимных ударов

Пентагон и КНДР разработали детальные планы нанесения взаимных ударов
Коллаж: YouTube-канал Military Defense

КНДР хочет атаковать остров Гуам в середине августа, а Пентагон готов к превентивному удару по 20 объектам Северной Кореи

10.08.17 168
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Северная Корея всерьез рассматривает план нанесения ракетного удара по району вблизи территории США в Гуаме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Таким образом КНДР пытается ответить на слова президента США Дональда Трампа о том, что любые дополнительные угрозы будут встречены "огнем и яростью".

Северокорейские стратегические силы рассматривают план удара по Гуаму путем одновременного выстрела четырьмя стратегическими баллистическими ракетами средней дальности Hwasong-12. Эти ракеты пересекут небо над префектурами Симанэ, Хиросима и Коити в Японии, пролетят на 3,356 километра за 1,065 секунды и упадут в воды на расстоянии 30-40 километров от Гуама.

В КНДР также раскритиковали позицию Трампа и обвинили его в непонимании ситуации. Власти Северной Кореи утверждают, что с президентом США невозможно провести "здоровый диалог".

Ракеты планируется запустить в середине августа.

В свою очередь Пентагон распланировал превентивный удар по 20 объектам Северной Кореи. Он будет исполнен, как только президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на NBC News.

Ключевым моментом в плане стала атака бомбардировщиков B-1B Lancer, которые дислоцируются на авиабазе Андерсен в Гуаме. В мае они провели 11 практических занятий по отработке аналогичной миссии.

Такая миссия предполагает, что неядерные бомбардировщики, окруженные истребителями, будут поддерживаться спутниками, беспилотниками, самолетами-дозаправщиками и самолетами-разведчиками.

В настоящее время в Гуаме расположены шесть бомбардировщиков B-1B Lancer.

По словам нескольких источников, целью удара могут стать около двух десятков северокорейских ракетных объектов, испытательных полигонов и вспомогательных объектов.

Телеканал сообщает, что два чиновника США, отвечая на вопрос о плане превентивного удара по КНДР, заявили, что такой вариант действительно рассматривается, но не является единственным.

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