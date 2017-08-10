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Главная » Мир » Видео Военный самолет РФ пролетел над Белым домом

Видео Военный самолет РФ пролетел над Белым домом

<span class="label red">Видео</span> Военный самолет РФ пролетел над Белым домом
ТУ-154 / Фото: flot2017.com

Ту-154 пролетел на высоте чуть более 1,1 тысячи метров

10.08.17 786
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Российский самолет Ту-154 совершил вчера, 9 августа, полет над Пентагоном, Белым домом, Капитолием и другими правительственными учреждениями США, включая бункер под Вашингтоном. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на CNN.

Источники телеканала сообщили, что самолет пролетел на высоте чуть более 1,1 тысячи метров, побывав также над штаб-квартирой ЦРУ и авиабазой Эндрюс, где базируется самолет американского президента. Собеседники CNN подтвердили, что маршрут был согласован с американскими властями, а на борту находились представители ВВС США.

Как рассказал представитель министерства обороны США в интервью изданию Politico, наблюдатели в рамках Договора по открытому небу могут попросить права на полет в любом месте и почти всегда получают разрешение. Иностранные военные наблюдатели могут летать практически на всей территории США.

Напомним, Россия и Беларусь в 2017 году имеют право провести 42 наблюдательных полета над государствами - участниками Договора по открытому небу. Соглашение также предусматривает 34 наблюдательные миссии над российской территорией.

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