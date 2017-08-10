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Главная » Мир » Нелегальный перевозчик сознательно утопил около 50 мигрантов у побережья Йемена, – ООН
Нелегальный перевозчик сознательно утопил около 50 мигрантов у побережья Йемена, – ООН
Мигранты и спасатель / Фото: pbs.org

Нелегальный перевозчик сознательно утопил около 50 мигрантов у побережья Йемена, – ООН

Средний возраст погибших 16 лет

10.08.17 33
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Около 50 подростков из Сомали и Эфиопии были "умышленно утоплены" нелегальным перевозчиком, который вытолкнул 120 своих пассажиров в море у побережья Йемена. Об этом 9 августа сообщила Международная организация по миграции (МОМ), передает Deutsche Welle.

"Те, кто выжил, сообщили нашим коллегам на берегу, что перевозчик их вытолкнул в море, когда увидел "кого-то уполномоченного" у побережья", – заявил Лорен где Бок, председатель отдела МОМ в Йемене.

Тела 29 погибших похоронили на берегу. Где остальные тела – до сих пор не известно. Средний возраст погибших – 16 лет.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе МОМ обнародовала данные по количеству погибших беженцев в 2017 году. С начала года во всем мире погибли около 3400 беженцев, большинство из них – в Средиземном море. Там погибли почти 2400 мигрантов.

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