КНДР "пугает" мир старыми советскими ракетами, - СМИ

Ракеты или их составные части, которые в последнее время испытывает Северная Корея, поступают из России или из стран бывшего СССР.

Такое мнение в интервью изданию Deutsche Welle высказал немецкий инженер-ракетостроитель Роберт Шмукер.

74-летний Шмукер работал над двигателем для космического корабля многоразового использования "Спейс Шаттл", а сегодня является профессором Технического университета в Мюнхене.

Профессор уверен, что основные компоненты ракет, которые демонстрирует миру КНДР, прибыли в Пхеньян из-за границы.

"Предыдущие ракеты, которые северокорейцы то и дело запускают, являются ракетами типа "SCUD", "Нодон" и "Точка" – все это советские разработки. По фотографиям с военных парадов, с запусков видно, что подавляющее большинство из них – старые советские ракеты. Но новые ракеты, запуски которых состоялись в последние 12-14 месяцев, основываются на иной технологии, которая уже не имеет отношения к "SCUD" и другим. Они должны были создать эту технологию буквально из ничего. Но и здесь мы видим, что использованные в этих ракетах двигатели совершенно точно поступили из России", - говорит Шмукер.

При этом он подчеркивает, что российские власти к поставкам не обязательно имеют прямое отношение.

"Это необязательно были российские власти. Но ракеты или их составные части поступают из России, а также, возможно, из стран бывшего СССР, в которых имелись такие ракеты. Я сознательно не утверждаю, что это дело какого-то правительства. Это могут быть негосударственные структуры, отдельные люди или организованная преступность. Но должны быть люди, которые перевозят в Северную Корею отдельные компоненты и затем помогают корейцам управлять этими ракетами", - заявил инженер.

Шмукер считает, что ракеты "Хвасон" рано называть межконтинентальными, кроме того, у КНДР нет ядерных боеголовок подходящего размера: "То, что называется межконтинентальной ракетой "Хвасон-14", запускалось в воздух дважды, оба раза практически вертикально вверх. Мы постарались реконструировать ее ход. По моим расчетам, дальность ракеты при весе в тонну составит 5200 километров. Мы не знаем, есть ли у Северной Кореи ядерное оружие и тем более, насколько оно мощное. Если у них оно все же есть, то его нельзя использовать в качестве боеголовки для ракет. Поэтому я исхожу из того, что эти ракеты, наверное, и могут преодолеть большую дистанцию, но это все же не то, что я бы называл межконтинентальной ракетой".



По его словам, эти ракеты разработаны в СССР еще в 1960-х годах: "Да это тоже разработки 60-70-х годов прошлого века! Мы четко определили, что ракеты типа "Мусудан" или "Хвасон-10" на самом деле являются модифицированными ракетами для советских подводных лодок. Это хорошо видно по ракетному двигателю, конструкции и так далее".

Напомним, Пентагон и КНДР разработали детальные планы нанесения взаимных ударов.