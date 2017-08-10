Чтобы спрятаться от ракет КНДР у жителей Гуама будет всего 14 минут

В управлении нацбезопасности острова Гуам считают, что северокорейские ракеты долетят до них менее чем за 15 минут.

При этом жителей незамедлительно предупредят о пуске 15 систем оповещения, которые расположены в каждом уголке острова.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на USA Today.

"Наше управление получит уведомление от военных, и мы воспользуемся всеми видами средств массовой информации, чтобы донести эту информацию до граждан. Если вы услышите сирены, включите местные СМИ для получения дальнейших инструкций", — приводит издание слова представителя управления Дженны Гаминде.

Напомним, Пентагон и КНДР разработали детальные планы нанесения взаимных ударов.