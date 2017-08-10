Немцы перестали доверять СМИ, - опрос

Почти половина опрошенных считают, что fake news представляют серьезную угрозу для демократии в Германии

В Германии по итогам социологических исследований оказалось, что доверие населения к различным медиа имеет очень низкий уровень.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

41% процент опрошенных считают, что коммерческие СМИ скорее не стоят вообще никакого доверия. Доверие к СМИ в Германии, согласно данным, ниже, чем к полиции или Федеральному конституционному суду.

Около трети опрошенных опасаются, что классические медиа, такие как газеты, телевидение или радио, замалчивают важные факты из-за политкорректности. Более половины опрошенных - 54% считают, что ложные сообщения в СМИ, так называемые fake news, или фейки, присутствовали в медиапространстве всегда. Почти половина опрошенных (48 процентов) считают, что fake news представляют серьезную угрозу для демократии в Германии.

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