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Главная » Мир » В России прогремел взрыв рядом с боеприпасами для "Ангары"

В России прогремел взрыв рядом с боеприпасами для "Ангары"

В России прогремел взрыв рядом с боеприпасами для "Ангары"
ЗРК С-200 / Фото: Armyman.info

Два человека погибли, еще один получил ранения

10.08.17 393
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В пункте приема металлолома в Чите произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, еще один получил ранения.

По предварительным данным Следственного комитета РФ, взрыв произошел, когда работники приемного пункта пытались распилить снаряд.

Тип боеприпаса пока не установлен.

На месте происшествия, как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Забайкальскому краю, обнаружены две боевые части зенитного ракетного комплекса С-200 "Ангара".

Один из боеприпасов представляет опасность, его предстоит эвакуировать и нейтрализовать. Угрозы взрыва второй боевой части ЗРК С-200 нет, так как боеприпас находится в "спящем режиме".

Что они делали в пункте приема вторсырья выясняет следствие.

Напомним, мужчина с гранатами угрожал взорвать киевскую больницу.

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