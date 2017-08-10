В России прогремел взрыв рядом с боеприпасами для "Ангары"

В пункте приема металлолома в Чите произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, еще один получил ранения.
По предварительным данным Следственного комитета РФ, взрыв произошел, когда работники приемного пункта пытались распилить снаряд.
Тип боеприпаса пока не установлен.
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На месте происшествия, как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Забайкальскому краю, обнаружены две боевые части зенитного ракетного комплекса С-200 "Ангара".
Один из боеприпасов представляет опасность, его предстоит эвакуировать и нейтрализовать. Угрозы взрыва второй боевой части ЗРК С-200 нет, так как боеприпас находится в "спящем режиме".
Что они делали в пункте приема вторсырья выясняет следствие.
Напомним, мужчина с гранатами угрожал взорвать киевскую больницу.