В России прогремел взрыв рядом с боеприпасами для "Ангары"

Два человека погибли, еще один получил ранения

В пункте приема металлолома в Чите произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, еще один получил ранения.

По предварительным данным Следственного комитета РФ, взрыв произошел, когда работники приемного пункта пытались распилить снаряд.

Тип боеприпаса пока не установлен.

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На месте происшествия, как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Забайкальскому краю, обнаружены две боевые части зенитного ракетного комплекса С-200 "Ангара".

Один из боеприпасов представляет опасность, его предстоит эвакуировать и нейтрализовать. Угрозы взрыва второй боевой части ЗРК С-200 нет, так как боеприпас находится в "спящем режиме".

Что они делали в пункте приема вторсырья выясняет следствие.

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