Американских дипломатов на Кубе атаковали ультразвуком, - СМИ

Сотрудники дипмиссии с конца 2016 года страдали от различных симптомов, похожих на сотрясение мозга

В США считают, что их дипломаты подверглись "акустической атаке" на Кубе с использованием звуковых приборов, которые вызвали серьезные проблемы со здоровьем у должностных лиц.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на CNN.

В результате атаки дипломаты могли полностью потерять слух.

"Мы работали с кубинцами, чтобы попытаться выяснить, что происходит. Они настаивают, что они не знают. Но это было очень тревожно и хлопотно", - заявил один из чиновников.

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Сообщается, что сотрудники дипмиссии с конца 2016 года страдали от различных симптомов, похожих на сотрясение мозга.

Американские медики не могли определить причину симптомов.

