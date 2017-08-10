Американских дипломатов на Кубе атаковали ультразвуком, - СМИ

В США считают, что их дипломаты подверглись "акустической атаке" на Кубе с использованием звуковых приборов, которые вызвали серьезные проблемы со здоровьем у должностных лиц.
Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на CNN.
В результате атаки дипломаты могли полностью потерять слух.
"Мы работали с кубинцами, чтобы попытаться выяснить, что происходит. Они настаивают, что они не знают. Но это было очень тревожно и хлопотно", - заявил один из чиновников.
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Сообщается, что сотрудники дипмиссии с конца 2016 года страдали от различных симптомов, похожих на сотрясение мозга.
Американские медики не могли определить причину симптомов.