США не стремятся к падению РФ по аналогии с СССР, - экс-глава ЦРУ

"Нужно избежать войны со страной, у которой порог для обращения к ядерному оружию ниже нашего", - считает Маклохлин

Украина является единственной постсоветской страной, которая может изменить Россию.

Так считает экс-глава ЦРУ Джон Маклохлин.

Свое мнение он выразил в статье для The New York Times, которую цитируют мировые СМИ.

"Помощь Украине является нашей наиболее многообещающей стратегией и именно ее боится Путин. Вот почему он вторгся в Украину", - уверен Маклохлин.

По его словам, США не стремятся к падению России по аналогии с падением СССР: речь идет о сдерживании худших тенденций в России на пути ее восстановления.

Маклохлин считает, что США должны создавать возможности для россиян, которые разделяют взгляды о важности интеграции в глобальную систему, и в то же время обращать внимание на вопросы, в которых совпадают интересы обоих государств и где возможно хотя бы ограниченное сотрудничество.

По его мнению, сейчас цель Путина очевидна - это безоговорочное доминирование внутри страны, существенное влияние на соседей, ослабление западных институтов, таких как НАТО и ЕС, а также влияние в ключевых регионах, например, на Ближнем Востоке.

"Очевидно, нельзя допустить, чтобы Россия получила то, чего хочет, вмешиваясь в наши выборы, нарушая границы независимых стран, которые обращаются к США для обеспечения выполнения подписанных международных соглашений. Все же нужно избежать войны со страной, у которой порог для обращения к ядерному оружию ниже нашего", - пишет Маклохлин.

Он считает, что США не могут заставить Россию приветствовать НАТО на своих границах, но могут работать над единством, стратегией сдерживания, противодействием российской дипломатии, направленной на расшатывание организации, и могут развивать размещение сил НАТО в странах Балтии и Польше.

"Мы можем предоставить Украине оборонительное вооружение, чтобы защищаться от русских захватчиков. И мы можем усиливать давление вроде того, что сделал Конгресс приняв новые санкции", - утверждает Маклохлин.

Напомним, США анализировали возможность антисоветских операций в Украине.