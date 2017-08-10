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Главная » Мир » Катар отменил визы для украинцев

Катар отменил визы для украинцев

Катар отменил визы для украинцев

Основным условием является наличие паспорта, который действует как минимум полгода после приезда в страну

10.08.17 202
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Граждане Украины c 9 августа могут находиться на территории Катара в течение 30 дней без оформления виз.

Об этом сообщает Avianews со ссылкой на Управление туризма Катара.

Украина вошла в список 47 стран, гражданам которых при пересечении границы Катара выдадут бесплатное 30-дневное разрешение на въезд. Этот документ можно использовать для совершения одной или нескольких поездок. После истечения срока действия документа можно будет получить еще одно 30-дневное разрешение.

Основным условием безвизового режима является наличие паспорта, который действует как минимум полгода после приезда в Катар и подтвержденных билетов в обратном направлении или в третьи страны.

По словам главы государственной авиакомпании Qatar Airways Акбара аль-Бакера, упрощение визового режима "делает Катар наиболее открытой страной в регионе".

Напомним, Катар подал жалобу в ВТО.

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