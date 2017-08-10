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Главная » Мир » Пекин выразил протест Вашингтону из-за "Джона Маккейна"

Пекин выразил протест Вашингтону из-за "Джона Маккейна"

Пекин выразил протест Вашингтону из-за "Джона Маккейна"
Эсминец "Джон С. Маккейн" / Фото из открытых источников

Американцы считают заход своего корабля "операцией свободы судоходства"

10.08.17 358
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Американский эсминец "Джон С. Маккейн" нарушил законы Китая и международное право, пройдя вблизи островов Спратли в Южно-Китайском море.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на заявление МИД КНР.

Официальный представитель ведомства Гэн Шуан выразил возмущение тем, что США не запросили разрешения на проход корабля и, таким образом, грубо нарушили суверенитет Китая.

"Американский эсминец "Джон С. Маккейн" без разрешения китайских властей приблизился к островам Наньша (Спратли). Судно США нарушило законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет КНР, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах", — заявил он.

Эсминец прошел неподалеку от рифа Мисчиф из состава островов Спратли, выполняя "операцию свободы судоходства". На территории островов также претендуют Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины, но Китай считает их своими.

Напомним, Пекин выступил против новых санкций США в отношении Москвы.

 

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